Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales destaca cuál es el mensaje principal de los demócratas para hacer frente a los republicanos de Trump, de cara al 4 de noviembre, día en que se celebran las elecciones en EEUU. Lo hace además, después de ver cómo los Obama se vuelcan para llevar a Kamala Harris a la Casa Blanca con su famoso 'Yes, she can' en la Convención Nacional Demócrata.

"El mensaje fundamental de esta convención es un contraste contra toda ese fake y falsedad de Trump y presentar una alternativa que refleja más a los EEUU. Se haciendo un esfuerzo por presentar a Kamala como alguien que es capaz de reírse, de cocinar, alguien que de estudiante trabajó en un McDonalds... Del frikismo y del excepcionalísimo 'trumpiano' estamos viendo un esfuerzo por conectar con una América más real", afirma Rodríguez.

Por otro lado, es cierto que "Trump dice hablar por la América real y olvidada, pero es tal su excepcionalidad y falsedad, que los demócratas han encontrado un lugar. El número 2 de Kamala se ganó el puesto calificando a Trump y a su número 2 de "gente rara", y esa es un poco la línea fundamental", sostiene Rodríguez. En el vídeo, podemos ver completo su análisis.