Los Obama, Barack Obama y Michelle Obama, se vuelcan con Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata, para impulsarla a la presidencia de la Casa Blanca, este próximo 4 de noviembre, día en que se celebran las elecciones en EE.UUy entonaron su famoso: "Yes, she can".

Fernando Arancón, director de 'El Orden Mundial' analiza el impacto del ex y la expresidenta de los EEUU en esta convención: "Siguen teniendo una gran influencia en el partido demócrata y siguen siendo las grandes figuras que siguen arrastrando a nivel discursivo y a nivel de voto, dentro del partido, hasta incluso opacar a la propia candidata, Kamala Harris".

Además, analiza Arancón el crecimiento y la subida que ha tenido en este último mes, con la candidatura ya firme de Kamala Harris, el partido demócrata. Según el periodista, el debate hace un mes, en el partido, era el de jubilar a Biden y el de afrontar el impacto que tuvo el intento de asesinato a Trump, que "podía victimizarle y darle más votos".

"Era un ambiente totalmente cenizo y le han dado la vuelta en cuestión de un mes. Ahora mismo, los Obama están marcando claramente el camino que es el de la ilusión, que no es tanto votar contra Trump (que ya sucedió con Biden) sino la de generar una nueva ola, votar con ganas a un candidato que esté bien construido", finaliza Alarcon. En el vídeo, podemos ver completo su análisis.