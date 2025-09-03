Ahora

en al rojo vivo

Pedro Rodríguez analiza la cumbre en China: "Estos tres autócratas forman también el club de los plagiados por Donald Trump"

En la cumbre de China se han reunido Rusia, China e India y, en Al Rojo Vivo, Pedro Rodríguez los ha calificado como el "triunvirato del eje del muy mal". Lo que más le llama la atención, ha explicado, es "la complejidad del trumpismo", porque estos tres autócratas, según él, también integran "el club de los plagiados por Donald Trump".

"A Putin, Trump le ha birlado la posverdad, el imperialismo desorejado, el gánsterismo y hasta ese carlismo estepario de familia, patria y trabajo. A Xi Jinping, le copió el capitalismo de amiguetes, la obsesión por los muros, el troleo del tercer mandato, el intento de instaurar un estado policial, el proteccionismo y hasta la revolución cultural. Y por mangar, también le ha mangado a Kim Jong-un el culto a la personalidad: no hay que olvidar que Donald Trump llegó a celebrar su cumpleaños con un desfile militar en Washington".

Rodríguez ha concluido que "si alguien se molestaba en mirar aquel Consejo de Ministros, lo que se veía era un tsunami de baboseo y adoraciones. Esa es la verdadera complejidad del trumpismo: un corte y pega de elementos que ha birlado de todas partes. Hasta de la izquierda sindicalista le ha birlado con su hostilidad hacia el libre comercio y la globalización".

