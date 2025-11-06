Pedro García Cuartango, sobre el fiscal general: "No hay una prueba concluyente de que haya sido él quien filtró los correos"

El periodista analiza las tres primeras sesiones del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, juicio que se reanudará el próximo 11 de noviembre. En el vídeo, los detalles.

El periodista Pedro García Cuartango, columnista de 'ABC', analiza el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras celebrarse las tres primeras sesiones. El juicio se reanudará el próximo martes, 11 de noviembre.

Por un lado, expone el periodista, "hay elementos a favor de la inocencia del fiscal general del Estado, la declaración de los periodistas no cabe duda de que es un elemento exculpatorio", pero, por otro lado, añade Cuartango, "está la declaración de la fiscal superior de Madrid, que es una declaración incriminatoria, o la sorprendente testifical de Pilar Sánchez Acera, que no recuerda quién le pasó ese material, algo que es inverosímil".

En todo caso, Cuartango aboga por dejar que el Tribunal haga su trabajo, y deja claro que "evidentemente, no hay una pistola humeante": "No hay una prueba concluyente de que el fiscal general del Estado haya sido el responsable de la filtración de esos correos", concluye.

