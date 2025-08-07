Paulino Ros critica al PP por comprar el discurso de Vox en Jumilla: "Está fuera de la Constitución. No todo vale en política"

El periodista ha indicado que con la medida que han aprobado en esta localidad murciana están señalando a un colectivo que "paga impuestos y tiene derecho" a solicitar un espacio público para sus actos religiosos.

Paulino Ros ha acusado al Partido Popular de estar "comprando" un discurso de Vox que está "fuera de la Constitución", tras la medida que han acordado en Jumilla, Murcia, de prohibir que se celebren actos islámicos en espacios públicos.

El periodista ha indicado que, aunque lo hayan modificado para señalar que se refieren a cualquier acto religioso, lo que están haciendo es "señalar a un colectivo que vive en Jumilla y paga sus impuestos".

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que tienen derecho a solicitar el polideportivo sin interrumpir ninguna actividad deportiva. "El PP se ha equivocado", ha asegurado, indicando que puede que lo hayan hecho porque necesitan a Vox para aprobar los presupuestos, pero que "no todo vale en política".

"Los musulmanes en Jumilla y en toda España empiezan a tener miedo y a pensar que no solo es una persecución física, es también a su fe", ha destacado.