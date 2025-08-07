Pedro Vallín acusa a PP y Vox de inventarse "un conflicto que no existe" en Jumilla: "Es la especialidad de la extrema derecha"

El periodista ha dejado claro que da igual que "maquilles una norma", recalcando que, si su objetivo sigue siendo "perseguir una discriminación religiosa", seguirá siendo ilegal en un país aconfesional.

Pedro Vallín ha reaccionado a la decisión de PP y Vox de prohibir celebrar actos islámicos en espacios públicos en Jumilla, Murcia, señalando que cuando uno persigue un propósito ilegal con una normativa y la modifica para no incurrir en esa ilegalidad, pero sigue manteniendo el propósito final, "se llama fraude de ley".

De esta forma, ha dejado claro que da igual que intenten maquillar la norma. "Si persigue una discriminación religiosa, sigue siendo ilegal en un país aconfesional", ha asegurado, recordando que esto es inconstitucional.

El periodista ha acusado a PP y Vox de estar buscando "generar un conflicto que no existe" con esta medida, recordando que estos actos se llevan celebrando desde hace años sin problemas. "Esta es la especialidad de la extrema derecha, crear problemas donde no los hay", ha indicado.

"La prohibición, lo que traslada a la población es una mecánica de enfrentamiento. Genera segregación", ha criticado, algo que ha asegurado que lo único que hace es acelerar "el crecimiento de Vox".