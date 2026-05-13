"Me parece perfecto": la reacción de Pepe Luis Vázquez a la posible expulsión de Vito Quiles y Ndongo del Congreso

El periodista de La Razón, Pepe Luis Vázquez, reaccionaba a la noticia de que los agitadores ultras podrían ser expulsados del Congreso. A partir de las 16:30 horas, conoceremos la decisión final.

Horas antes de que comience la reunión en el Congreso de los Diputados en la que se decidirá si el Congreso podría quitar este miércoles las acreditaciones a los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo (en total, los dos activistas tienen acumulados 10 expedientes y denuncias), el periodista de La Razón, Pepe Luis Vázquez, reaccionaba a la noticia.

"Ambos, a mí me parece que se están sobrepasando todos los límites. Nosotros solemos estar en los pasillos del Congreso y creo que los cuatro periodistas que estamos en esta mesa [de Al Rojo Vivo] nos dejamos ver bastante por allí y desde luego que si algo nos caracteriza, al margen de cualquier idea que podamos tener, de cualquier medio para el que podamos trabajar, es una manera de comportarnos bastante civilizada", afirma el periodista dirigiéndose a sus compañeros de la mesa de debate que están presentes como los periodistas Juanma Lamet, Ángeles Caballero y Antonio Ruiz Valdivia.

Esto es, "tratamos de guardar las formas con los políticos con la debida distancia y, desde luego, que a ninguno de los cuatro que estamos en esta mesa (...) se nos ocurriría jamás insultar a un político de manera agresiva, como hemos visto hacer", añade el periodista.

Por tanto, Vázquez tiene una opinión clara y rotunda: "A mi personalmente, me parece perfecto que una persona que se maneja con una conducta tan desagradable en el Congreso de los Diputados y que quebranta sistemáticamente todos los códigos, no participe más de este trabajo tan honorable como es el de hacer información periodística en el Congreso". En el vídeo podemos ver al completo su opinión.

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