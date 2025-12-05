Pacientes de Vinalopó denuncian que se hace "negocio con la salud": "Lo que ha pasado en Madrid no nos coge de sorpresa"

"Las filtraciones que hubo demuestran lo que venimos denunciando. Nos consta que los profesionales sanitarios tienen incentivos por dar altas tempranas", dice Eva Irles, de la plataforma en defensa de la reversión de este hospital, en 'Al Rojo Vivo'.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid insiste en que los pacientes del hospital de Torrejón están bien y que no ha existido problema alguno tras las últimas polémicas. Mientras, ciudadanos cuyo centro sanitario es el de Vinalopó de Alicante, gestionado también por Ribera Salud, han reaccionado al respecto.

"Las filtraciones que hubo demuestran lo que venimos denunciando y es que están haciendo negocio con nuestra salud. Aquí en el Vinalopó nos consta que los profesionales sanitarios tienen incentivos por dar altas tempranas", dice Eva Irles, de la plataforma en defensa de la reversión de este hospital.

A su vez, explica que esto "no es una anécdota" sino "un modus operandi". De su lado, otra paciente sostiene que no han vuelto a llamarle después de que su hijo necesitara atención sanitaria por un bulto en la cabeza.

"Lo que ha pasado en Madrid no nos ha cogido de sorpresa", sentencia otra mujer en referencia a las supuestas instrucciones en Torrejón para alargar listas de espera y centrarse solo en los procedimientos más rentables.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.