Pablo Simón, tajante tras lo ocurrido en el hospital de Torrejón: "Esto no es un error, es un modelo"

El politólogo ha dejado claro en Al Rojo Vivo que el tipo de gestión que queremos que se ejerza sobre derechos básicos como la salud, vienen determinados por el "gobierno autonómico que tengamos".

Pablo Simón ha reaccionado al escándalo que ha salido a la luz en el hospital de Torrejón, después de que se hayan publicado unos audios en los que se puede escuchar al CEO del Grupo Ribera, Pablo Gallart, la empresa privada que gestiona el hospital público, dar instrucciones para alargar las listas de espera y así ganar más dinero.

"Me gustaría recalcar que no es un error, es un modelo", ha señalado. El politólogo ha indicado que cuando se dice que las ideologías han muerto y que no importa nada entre unos partidos u otros, hay que tener claro que en esto sí influye.

"El tipo de gestión que quieres que se ejerza sobre derechos básicos como la salud, viene determinado por el gobierno autonómico que tenemos", ha asegurado, destacando que, por ejemplo, la penetración de la sanidad privada en Cataluña o Madrid es "importante" y tiene que ver con un modelo "sostenido a lo largo del tiempo".

Pablo Simón ha explicado que hay que entender que existe la sanidad privada, la publica universal y el consorcio. Este último es cuando hay una gestión privada de los recursos públicos, momento en el que se introduce la lógica de mercado. "Buscan maximizar los beneficios", ha detallado.

