El politólogo Pablo Simón analiza en Al Rojo Vivo, el papel del PP nacional, tras conocer por Daniel Sirera, concejal del PP en Barcelona, ​​que PP y Junts se reunieron en agosto para sondear un posible acuerdo para investir a Alberto Nuñez Feijóo y que, por su parte, Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso niega: "Estamos hablando solamente de un café", ha dicho.

Y todo esto, reflexiona Simón se trata más bien de una "cuestión estructural dentro del PP". Y así recuerda unas palabras que el líder de los populares tuvo que restificar después cuando habló el pasado mes de septiembre del "encaje de Cataluña en España". Según el politólogo, "esto demuestra que más allá de la oposición del PP al PSOE (sobre cuestiones territoriales de Cataluña), tampoco tiene un proyecto demasiado claro sobre cómo quiere gestionar la cuestión territorial".

Tanto es así que no saben muy bien esta cuestión "qué discurso articular" en esta cuestión y existe una cierta "contradicción". "Feijó era un perfil que venía con una pulsión más autonomisma, con un PP gallego que es más sensible a la cuestión territorial, y se ve secuestrado por esa pulsión más 'madrileñocéntrica' que le hace tener que navegar entre dos aguas y en el que no está del todo claro cómo tiene que articular esa discurso para ser competitivo en los diferentes territorios de España", explica Simón.