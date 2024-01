El concejal del PP en Barcelona, ​​Daniel Sirera, ha confirmado en RAC1 que los populares y Junts se reunieron en agosto para sondear un pacto que facilitara la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Un encuentro al que Miguel Tellado ha reaccionado negando cualquier tipo de negociación del partido con los independentistas.

"Estamos hablando solamente de un café, si ese café se convierte en toda una negociación...", ha señalado, asegurando que es "evidente" que no ha habido ninguna porque no pactaron una amnistía ni un referéndum. "El que tiene que explicar sus reuniones y sus contactos con Junts es el PSOE", ha recalcado.

Miguel Tellado ha aprovechado para reiterar que si el PP no gobierna es porque "no aceptan las condiciones de un prófugo de la Justicia". Por tanto, ha insistido en que lo único que se produjo fue un encuentro entre "grupos municipales", destacando que normalmente no se informa a Feijóo de que se van a "producir este tipo de cafés".

Unas declaraciones con las que ha restado importancia a la información que se ha publicado sobre el encuentro entre Junts y el PP, asegurando que a veces "toman café con otras formaciones", algo que cree que debería verse con "la normalidad institucional que procede".

Tellado ha insistido en que puede garantizar que no se ha acordado "nada" con Junts "que sea inconstitucional". "Probablemente ha habido cafés y reuniones informales, como las que habitualmente se hacen en el Congreso", ha zanjado.