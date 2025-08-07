Paulino Ros destaca cuál es la estrategia de Vox: "Señala a una religión diciendo que España es un país católico y no lo es"

El periodista ha recordado que España es un país "aconfesional", dejando claro que no es católico aunque esta sea la fe que "más se procese". "Hay una gran diversidad y un registro de entidades religiosas", ha explicado.

"España es y será siempre de raíces cristianas". Este es el mensaje que publicaba Vox Murcia en su perfil de 'X' después de anunciarse que habían llegado a un acuerdo con el PP para prohibir celebrar actos islámicos en espacios públicos en Jumilla.

Paulino Ros ha rechazado esta afirmación del partido liderado por Santiago Abascal en Al Rojo Vivo, destacando que esta es precisamente la estrategia que la extrema derecha intenta llevar a cabo en todo el país.

"Señalan a una religión pretendiendo que España es católica y no lo es, es aconfesional", ha recordado el periodista, señalando que existen organismos públicos como la Fundación Pluralismo y Convivencia, que enseñan y divulgan religiones como la islámica, católica, evangélica o judía.

"España es diversa y hay un registro de entidades religiosas en el Ministerio de Justicia", ha explicado, señalando que se pueden ver todos los derechos adquiridos por todas esas religiones. Por tanto, ha dejado claro que este no es un país católico por mucho que esa sea la fe que más se procese.