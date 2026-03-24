Pablo Simón reflexiona sobre los problemas del PSOE Andalucía de cara al 17M: "Acusa la fatiga de mucho tiempo en la Junta"

El politólogo Pablo Simón analiza en Al Rojo Vivo cómo se presentan las elecciones en Andalucía, que se celebran el próximo 17 de mayo. En el vídeo, todos los detalles.

El politólogo Pablo Simón analiza en Al Rojo Vivo las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo. Juanma Moreno activó este lunes el botón de los comicios convocándolos para ese día del mes de mayo. Esta será la última cita será la última del año en España, si no hay imprevistos ni cambios de última hora.

"Es para mí interesante y sintomático del enorme cambio sociopolítico que se ha vivido en Andalucía", afirma Simón. Esto es, "si yo tuviera que decir cuál es el gran cambio que ha habido en la España desde que hubo el multipartidismo, es que hemos visto territorios tradicionalmente considerados bastiones de la izquierda que hoy están consolidados como graneros de votos, sobre todo, del PP (...) En Andalucía es increíble, hablamos de una derecha que está en torno al 56-57% y no se contempla la posibilidad de alternancia. La discusión es si Juanma Moreno Bonilla consolida la absoluta o no".

Por su parte, el PSOE de Andalucía, con María Jesús Montero como candidata, tiene varios problemas: "El PSOE andaluz acusa la fatiga de materiales de mucho tiempo en la Junta, los problemas internos de corrupción, la falta de autonomía y de liderazgo de su propia organización respecto a Ferraz. Fijaos lo que era el PSOE de Andalucía en el pasado respecto a lo que es ahora", reflexiona Simón.

Además, hay también en estos momentos, "un Juanma Moreno muy eficaz, cogiendo la bandera de Andalucía también para sí, algo que había sido un tabú tradicional en la derecha española y también la derecha andaluza y que no ha tenido ningún problema en apropiárselo", señala el politólog, y por último, una candidata, María Jesús Montero, "que aúna el hecho de ser, entre comillas, alguien muy vinculado a Pedro Sánchez y que, además, es ministra de Hacienda. Y como todo el mundo sabe, los ministros de Hacienda son muy poco populares...".

Con todo, Simón finaliza que "el académico que está por escribir es si hasta cierto punto el cambio en el eje territorial es lo que explica el desplazamiento de Andalucía hacia la derecha y no al revés".

Recuerda así el politólogo que Vox emergió en 2018, cuando se produce la crisis de Cataluña y "Andalucía, que es una región orgullosa de sí misma, que no quiere ser más pero tampoco menos que nadie, es muy reactiva a ese tema territorial que explica los acentos que tenía el PSOE ahí y el que ahora mismo hace que Moreno Bonilla, con su PP, tenga una posición de salida muy ventajosa", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.