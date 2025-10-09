Ahora

Análisis político

Pablo Simón analiza las palabras de Ayuso sobre el aborto: "El PP se equivoca hablando de esto, es un error manifiesto"

"Váyanse a otro lado a abortar", ha gritado Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, avisando de que no cumplirá la ley que obliga a crear un registro de médicos de objetores de conciencia en la Sanidad pública. En este vídeo, el politólogo Pablo Simón analiza estas declaraciones.

Pablo Simón

Una nueva polémica en la Asamblea de Madrid:Isabel Díaz Ayuso ha avisado que no cumplirá la ley que obliga a crear un registro de médicos de objetores de conciencia en la Sanidad pública: "Váyanse a otro lado a abortar", ha señalado, además, la presidenta de la Comunidad de Madrid abriendo una brecha dentro del PP ante un debate que se presupone superado.

"'Váyanse a otro lado a abortar' suena un poco fuerte, sobre todo cuando en España son debates superados, yo creía que lo del aborto estaba ya superado", afirma Antonio García Ferreras, algo que refrenda y explica el politólogo Pablo Simón: "El último dato que tenemos de Ipsos, de hace unos dos años, indica un apoyo al aborto como derecho en España del 82%. No es un tema divisible".

Es evidente, explica el experto, que, por supuesto, pueden haber bailado los porcentajes, sobre todo por la irrupción de Vox, "pero hay un principio fundamental en política, que es el de hablar de temas que te coloquen bien a ti en la agenda y que dividan al electorado del rival. Y yo creo que el PP se equivoca, y mucho, hablando de esto, porque el partido de las mujeres conservadoras es el PP, su electorado más resistente, por lo que sacar este tema es justamente dividir a este electorado".

"Para mí es un error manifiesto", concluye Simón, destacando que es por ello que "el PSOE saca ahora el aborto en la Constitución, precisamente para dividir al rival". En el vídeo podemos ver completo su análisis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra de Israel en Gaza, en directo | El alto al fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la firma del pacto Israel-Hamás, prevista para hoy
  2. Ayuso rechaza hacer el registro de médicos objetores fijado por la ley: "Váyanse a otro lado a abortar"
  3. Mazón elude toda responsabilidad y vende definitivamente a Pradas casi un año después de la DANA: "No le di ninguna instrucción"
  4. Ábalos bromeaba con deducirse fiscalmente los "donativos" que hacía a las mujeres con las que se relacionaba
  5. Yolanda Díaz anuncia la ampliación de permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos
  6. Última hora de la DANA, en directo | Alice deja ya lluvias torrenciales en Alicante y se complicará más el viernes con avisos rojos