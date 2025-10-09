Pablo Simón analiza las palabras de Ayuso sobre el aborto: "El PP se equivoca hablando de esto, es un error manifiesto"

"Váyanse a otro lado a abortar", ha gritado Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, avisando de que no cumplirá la ley que obliga a crear un registro de médicos de objetores de conciencia en la Sanidad pública. En este vídeo, el politólogo Pablo Simón analiza estas declaraciones.

Una nueva polémica en la Asamblea de Madrid:Isabel Díaz Ayuso ha avisado que no cumplirá la ley que obliga a crear un registro de médicos de objetores de conciencia en la Sanidad pública: "Váyanse a otro lado a abortar", ha señalado, además, la presidenta de la Comunidad de Madrid abriendo una brecha dentro del PP ante un debate que se presupone superado.

"'Váyanse a otro lado a abortar' suena un poco fuerte, sobre todo cuando en España son debates superados, yo creía que lo del aborto estaba ya superado", afirma Antonio García Ferreras, algo que refrenda y explica el politólogo Pablo Simón: "El último dato que tenemos de Ipsos, de hace unos dos años, indica un apoyo al aborto como derecho en España del 82%. No es un tema divisible".

Es evidente, explica el experto, que, por supuesto, pueden haber bailado los porcentajes, sobre todo por la irrupción de Vox, "pero hay un principio fundamental en política, que es el de hablar de temas que te coloquen bien a ti en la agenda y que dividan al electorado del rival. Y yo creo que el PP se equivoca, y mucho, hablando de esto, porque el partido de las mujeres conservadoras es el PP, su electorado más resistente, por lo que sacar este tema es justamente dividir a este electorado".

"Para mí es un error manifiesto", concluye Simón, destacando que es por ello que "el PSOE saca ahora el aborto en la Constitución, precisamente para dividir al rival". En el vídeo podemos ver completo su análisis.

