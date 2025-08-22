Pablo Pombo, tajante: "No podemos seguir viviendo en un país en el que cada crisis sirve para enfrentarnos"

El analista político ha criticado que, mientras mucha gente sigue "asustada y dolida" por los incendios forestales, los políticos han decidido encender "las antorchas de la confrontación" para "eludir responsabilidades".

Pablo Pombo ha criticado que, mientras mucha gente continúa "dolida y asustada" por los incendios forestales, los políticos han decidido encender "las antorchas de la confrontación" en los dos lados.

"Me parece un doble ejercicio de elusión de las responsabilidades", ha confesado en Al Rojo Vivo, recordando que, aunque parece que lo peor de los incendios ya ha quedado atrás, el riesgo continúa.

El analista político ha añadido que, además, mientras los dos grandes partidos se enfrentan por esta situación, ve cómo la extrema derecha "da palmas". "Eso me preocupa", ha reconocido.

De todas formas, ha indicado que, aunque esto no fuese así, cree que hay que tener un poco de "empatía, autocrítica y compromiso con las ayudas y la evaluación", dejando claro que es importante que aprendamos de esto.

Pablo Pombo ha confesado que, aunque no sabe si aprendimos algo de la DANA o de la pandemia, lo que tiene claro es que no podemos seguir viviendo en un país "en el que cada crisis sirve para enfrentarnos".