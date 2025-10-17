Gonzalo Bernardos asegura que "David (Sabadell) ha ganado a Goliat (BBVA)" y quien ha perdido realmente es Carlos Torres: "Es difícil hacerlo tan mal"

El profesor Gonzalo Bernardos analiza el fracaso del BBVA en su intento de OPA al Banco Sabadell tras no llegar ni al 26% del capital. En el vídeo, los detalles.

La OPA económica de la que hemos estado pendientes estos últimos años ha fracasado: el BBVA se lamenta por la "oportunidad perdida" tras el fracaso de su OPA mientras que, por su parte, el Sabadell lo celebra. De este modo y según el análisis del economista Gonzalo Bernardos, profesor en la Universidad de Barcelona, "podemos decir que quien ha perdido es Carlos Torres. Es muy difícil hacerlo tan mal".

"El BBVA era Goliat y el Sabadell era David o Bambi, es decir, una presa muy fácil para el cazador, que era el BBVA. Pero ha sido negligente, excesivamente inocente y rácano. El resultado es que David ha ganado a Goliat, y Goliat por segunda vez fracasa en una OPA", añade el profesor. "Si esta era la operación de la vida empresarial de Carlos Torres, ¿por qué otra vez ha hecho el rácano?", se pregunta el profesor.

Ahora bien, si David ha ganado a Goliat, ¿por qué son las acciones del BBVA las que están disparadas? Según Bernardos, esto es "porque el BBVA se ahorra mucho dinero (que a corto plazo es lo que se valora), pero tiene un serio problema. El BBVA es más un banco de un país emergente que de un país europeo, porque la mayor parte de sus beneficios provienen de México y de Turquía, por lo que si Méjico se desestabiliza, por cualquier razón, el BBVA tendría un gran problema".

Y lo que pretendía esta OPA, continúa Bernardos, "era transformar al BBVA en un banco más grande y más europeo. Pero a corto plazo se valora lo que se ha ahorrado, y el Sabadell baja porque no tiene un comprador, pero esto es cuestión de días, porque el Sabadell no puede continuar solo y le saldrán nuevas novias", y ya veremos, remata, "si una de ellas no es el Santander".

En el vídeo podemos ver completo su análisis.