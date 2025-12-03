Pablo Pombo, sobre la situación del Gobierno: "Tiene una serie de crisis que no puede gestionar Sánchez"

El periodista ha indicado que la cuestión no es que Pedro Sánchez "va a seguir de cualquier forma", es preguntarse "para qué". "La única respuesta es que lo hace para protegerse. Se pone por delante del partido y de España".

Pablo Pombo ha indicado que lo que está ocurriendo en el Gobierno se resume en una serie de crisis que "no puede gestionar" el presidente, Pedro Sánchez.

Por un lado, ha señalado que hay una crisis parlamentaria en las dos Cámaras. "Hay también una crisis judicial, que creo que llegará hasta la imputación del partido por financiación irregular", ha añadido.

Además, a esto se suma, según ha explicado, una crisis electoral, "con la derecha 10 puntos por encima", y una crisis social "en vivienda, inmigración o brecha generacional".

Pablo Pombo ha seguido enumerando más dificultades, destacando que también hay una crisis de "liderazgo y recursos humanos" y otra interna, porque ahora "todos piensan que les pueden estar grabando".

Por último, ha hablado de una crisis "moral" en asuntos como el de Paco Salazar, y una "internacional".

De esta forma, ha reconocido que la cuestión en estos momentos no es si va a seguir de cualquier forma, es preguntarse "para qué". "La única respuesta es para protegerse. Pedro Sánchez se pone por delante del partido y de España", ha zanjado.

