Elizabeth Duval: "El PSOE no está llevando la depuración tan lejos como debería, quizá no porque no quiera, sino porque no puede"

La filósofa y escritora considera que lo más inquietante de la comisión sobre Santos Cerdán es el límite que se impone el propio PSOE. "Lo más preocupante es cuando el partido asume que no puede ir más allá de un reproche ético", advierte.

En Al Rojo Vivo, la filósofa y escritora Elizabeth Duval ha señalado que, a su juicio,lo más inquietante de la comisión sobre Santos Cerdán en relación con la trama Koldo ha sido el límite que el propio PSOE parece imponerse. "La parte más preocupante es cuando el PSOE dice: 'no podemos ir más lejos, tenemos que quedarnos en un reproche ético'", ha señalado.

Duval ha subrayado el peso de las figuras implicadas y la dificultad real de una depuración interna. "Un secretario de Organización es una figura casi todopoderosa dentro de un partido. Y aquí no hablamos de uno solo: no es únicamente Santos Cerdán, también es Ábalos", ha advertido. A partir de ahí, fue más allá y planteó una hipótesis incómoda: "Quizá el PSOE no esté llevando esta depuración tan lejos como debería. Y cabe la posibilidad —no porque no quiera, sino porque no pueda—".

A esta reflexión se ha sumado el periodista Pepe Luis Vázquez, que fue aún más directo: "No puede, porque esa depuración es Pedro Sánchez".

