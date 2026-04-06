Pablo Montesinos reacciona al caso Kitchen: "Que caiga quien caiga, incluso si Rajoy tiene que asumir responsabilidades"

Pablo Montesinos compara en Al Rojo Vivo el caso Ábalos y la Operación Kitchen: "Ambos son gravísimos, pero distintos". Señala la responsabilidad del PSOE y advierte: "No quiero un país con una policía al servicio de intereses políticos".

El periodista Pablo Montesinos ha analizado en Al Rojo Vivo la comparación entre el 'caso mascarillas', que afecta a José Luis Ábalos y Koldo García, y la Operación Kitchen.

"Los dos casos son gravísimos, pero son distintos", ha señalado. "En el caso de Ábalos, Koldo o Santos Cerdán hablamos de quienes han sido, hasta hace muy poco, secretarios de Organización del Partido Socialista. Es decir, la máxima confianza política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Montesinos ha subrayado que, a su juicio, la responsabilidad política es directa y actual: "La dirección del PSOE tiene una responsabilidad enorme. Y si nos atenemos a lo que el propio Sánchez defendía en el pasado, hoy debería haber asumido ya responsabilidades políticas".

Con todo, ha querido dejar claro que esa comparación no resta gravedad al otro caso: "Eso no disminuye en absoluto la gravedad de la Operación Kitchen, que es enorme".

En este sentido, ha sido tajante: "Yo no quiero un país donde exista una policía parapolicial que actúe al margen de la ley para servir a los intereses de un político. Me parece absolutamente aberrante".

Por último, ha apelado a depurar responsabilidades sin excepciones: "Puede sonar repetido, pero hoy más que nunca debe cumplirse el ‘caiga quien caiga’. Y si eso implica que quien fue presidente del Gobierno, como Mariano Rajoy, tiene que asumir responsabilidades, que las asuma".

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