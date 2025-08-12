Pablo Montesinos desvela qué piensa un líder territorial del PP sobre Jumilla: "Es otro gol que nos ha metido Vox"

El periodista ha señalado en Al Rojo Vivo que, pese a los recelos que existen en un sector del Partido Popular, la directriz de Génova sigue siendo la de mantenerse "duros y contundentes" en materia migratoria.

Pablo Montesinos ha desvelado en Al Rojo Vivo qué es lo que piensan algunos miembros del PP sobre el acuerdo al que su partido ha llegado con Vox en Jumilla, Murcia, tras la polémica generada.

El periodista ha indicado que, aunque la dirección nacional del PP sigue avalando esa moción, hay sectores del partido que consideran que seguir poniendo el foco en este asunto "no beneficia" sus intereses.

"Este es otro gol que nos ha metido Vox", ha confesado que le señaló un barón territorial del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, indicando que lo que piensa un sector del partido es que si siguen jugando en este contexto, "siempre va a ganar la formación de Santiago Abascal".

Unos recelos que ha reconocido que van en paralelo a la orden de Feijóo en el último Comité Ejecutivo del PP, donde pidió a sus barones y altos cargos que "acompasaran la respuesta en materia migratoria" endureciendo el discurso en forma y fondo, como lo hace la dirección nacional.

"Pese a los recelos, la directriz de Génova de ser duros y contundentes se mantiene", ha destacado.