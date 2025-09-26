Orriols, tras las palabras de Turull sobre la migración: "Junts tiene miedo de Aliança Catalana, igual que el PP tiene miedo de Vox"

El politólogo Lluís Orriols analiza las declaraciones de Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, hablando sobre el "problema" de la migración en Cataluña. En el vídeo, todos los detalles.

El politólogoLuís Orriols, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, analia algunas declaraciones de Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, como la que ha hecho acerca de la migración. Según ha comentado en una entrevista, la nación catalana está en peligro por el asunto migración porque están absolutamente desbordados.

"Este discurso de Junts en esta entrevista es el de 'aquí no cabemos todos' y el de intentar mostrar que la migración no es deseable por cuestiones económicas, no por cuestiones identitarias o más simbólicas como hace Aliança Catalana; sino que es más una amenaza para el bienestar", explica Orriols, señalando que "Junts tiene miedo de Aliança Catalana, al igual que el PP tiene miedo de Vox en estos discursos".

Sin embargo, y según el politólogo, hay un problema en Junts al pensar que, como Aliança tiene éxito al hablar en estos términos de la migración, lo copian. "Pero Aliança habla de la migración desde un punto de vista identitario, que toca las entrañas y activa los miedos; pero si tocas la migración, no vas a ganar", remata Orriols. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

