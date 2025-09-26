Maestre, tras decir Garamendi que la gente no quiere trabajar: "Quiere que la gente trabaje más y cobre menos"

El periodista ha confesado en Al Rojo Vivo que no le sorprenden las declaraciones que ha realizado el jefe de la patronal para justificar por qué no apoya la reducción de la jornada laboral promovida por Yolanda Díaz.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado la reducción de la jornada laboral promovida por Yolanda Díaz aludiendo a Carlos Alcaraz y a Rafa Nadal. "¿Tú crees que Carlitos trabaja 37,5 horas a la semana? No", ha indicado.

Además, ha sostenido que "mucha gente tampoco quiere trabajar" en España, mientras que en países como la India, así como en África o Iberoamérica, "todos quieren trabajar". "El gran drama que tenemos en este país es la actitud", ha señalado.

Antonio Maestre ha confesado en Al Rojo Vivo que "no le sorprenden" estas declaraciones de Garamendi. "Él cumple como siervo del capital su mandato: quiere que la gente trabaje más y cobre menos", ha destacado.

Una postura diferente a la de los que "defienden a la clase trabajadora" que quieren "trabajar menos y ganar más". "Yo firmo lo que él trabaja y cobrar la mitad de lo que él cobra", ha asegurado, destacando que lo haría sin saber cuánto trabaja.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.