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Análisis político

Orriols analiza las consecuencias de los casos Kitchen y Koldo: "Es obvio que esto es terreno abonado para Vox"

El politólogo Lluís Orriols señala qué caso de corrupción puede hacer más daño políticamente a los grandes partidos de España. En el vídeo, todos los detalles.

ORRIOLS

"Creo que es obvio que es terreno abonado para Vox", afirma el politólogoLluís Orriols, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) acerca de los dos juicios en los que están implicados los dos grandes partidos que arrancan esta semana: operación Kitchen (PP) que ha comenzado este lunes, 6 de abril, y el caso Koldo (PSOE), que empieza este martes.

"Es verdad que hay asimetrías en la influencia. Es decir, el caso Koldo es un ataque contra el tesoro público, un clásico caso de corrupción de mordidas de contratos públicos, y el caso Kitchen es un ataque a las estructuras del Estado. Lo cual es más grave, sin duda, el caso Kitchen", explica el experto.

Ahora bien, es cierto que "el impacto en rendición de cuentas" va a ser mucho mayor en el del caso Koldo, añade el experto, porque afecta al Gobierno que está ahora gobernando.

A diferencia de lo que muchos opinan, Orriols no está de acuerdo en que Vox se haya estancado en cuanto a votos se refiere. En primer lugar, afirma que "lo de Castilla y León es una expectativa frustradas", ya que "si hacemos modelos de estimación de imputación de lo que conseguiría en Castilla y León, viendo lo que consiguió en Aragón y en Extremadura, hubiésemos imputado el resultado que obtuvo en Castilla y León, pero en realidad, en realidad, no estaba ni menos ni más fuerte", explica.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

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