Nuria Peña, sobre los evacuados en Segovia: "A la gente le ha costado dormir"

La responsable del dispositivo de Protección Civil en El Espinar (Segovia) destaca la calma y responsabilidad de los 200 evacuados alojados en el municipio, que permanecerán fuera de sus casas a la espera de la evolución del incendio y del viento.

Nuria Peña, Consejal y Coordinadora de Protección Civil, habla tras el incendio forestal de Navas de San Antonio (Segovia), explica la situación de los evacuados en El Espinar, donde alrededor de 200 personas permanecen alojadas tras el desalojo.

En El Espinar el operativo mantiene el confinamiento a la espera de conocer cómo evolucionará el viento. Así lo explica Nuria Peña: "En la última reunión que hemos tenido se ha determinado que sigamos todavía aquí confinados, porque no tenemos muy claro qué va a pasar con la velocidad del viento. Ayer fue lo que nos hizo tener que desalojar. Entonces, preferimos apelar a esa prudencia y mantenernos aquí hasta la siguiente reunión del CECOP, que será en torno a las cuatro o las cinco de la tarde".

Sobre cómo han pasado la primera noche los alrededor de 200 evacuados, entre ellos personas mayores, niños y animales domésticos, Peña destaca la calma y responsabilidad de los afectados: "Creo que, al final, por destacar algo, ha primado el sentido común. La gente ha actuado con calma y con responsabilidad. Sí que es cierto que se ha notado cierta inquietud; a la gente le costaba dormir, cosas normales al final en situaciones como estas. Pero, si tengo que destacar algo, es un poco lo que te digo: esta calma general y esta aceptación de la situación que tenemos".

El dispositivo desplegado en El Espinar cuenta con alimentos, bebidas, camas y atención sanitaria para atender las necesidades de los evacuados. También se ha habilitado un espacio para atender a los animales domésticos: "Aquí tenemos avituallamiento. Lógicamente, se les da comida, cena y lo que necesiten, desayunos... Tenemos camas proporcionadas por un montón de agrupaciones que han venido a ayudarnos: la Junta de Castilla y León, la Diputación y agrupaciones como las de Ávila o Cuéllar, además de la Comunidad de Madrid. Ambas comunidades se han volcado en echarnos una mano.Tenemos un área sanitaria, lógicamente, para atender a aquellas personas que necesiten algún tipo de medicación. A las personas más vulnerables las hemos trasladado a la residencia de aquí, de El Espinar. Y luego, asociaciones como Felina o Animalejos, que son de la zona, se han prestado trayendo veterinarios y haciéndose cargo de los animales domésticos.Al final, entre todos —comercios, vecinos de la zona y agrupaciones— intentamos dar la mayor cobertura para que la estancia sea lo más cómoda posible dentro de las circunstancias que tenemos".

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