Núñez Villaverde: "Para EEUU e Israel es una guerra por elección; para Irán, una guerra existencial"

Pese a que "Irán está en clara inferioridad militar frente a EEUU e Israel", Núñez Villaverde advierte que Teherán, ante el riesgo existencial que enfrenta, "utilizará todos los instrumentos a su alcance para responder a este ataque".

Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del IECAH, ha analizado el conflicto poniendo el foco en la comparación entre el potencial militar de Irán y el de Estados Unidos e Israel. A su juicio, la asimetría es evidente. "Desde luego, Irán está en una posición de clara inferioridad. No hay ninguna duda. Ha sido debilitado de manera directa en la guerra de los doce días que mencionábamos: no solo se ha golpeado su programa nuclear, sino también su capacidad industrial, clave para sostener un eventual esfuerzo bélico. Además, se ha castigado con dureza a sus aliados regionales", ha explicado en Al Rojo Vivo.

Sin embargo, ha matizado que Teherán mantiene margen de respuesta: "Aun así, está demostrando una capacidad de castigo que quizá Washington no había calibrado adecuadamente".

Para comprender el alcance del conflicto, Villaverde ha subrayado la diferencia de enfoque estratégico entre las partes. "Para Estados Unidos e Israel se trata de una guerra por elección; no responden a una amenaza inminente. Si han atacado a Irán no es porque lo perciban fuerte y amenazante, sino porque lo consideran débil y vulnerable. Para Irán, en cambio, es una guerra existencial. El régimen se la juega; no hay marcha atrás".

Por último, ha descaratado de plano una invasión terrestre: "Esa opción es completamente inviable. Requeriría la acumulación de cientos de miles de soldados sobre el terreno, algo que ahora mismo no existe en la zona. Más allá de lo que haya podido decir Trump, no es un escenario realista".