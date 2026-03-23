Núñez Villaverde analiza la amenaza de Trump de minar "todo el golfo Pérsico": "Irán ha demostrado capacidad para represaliar"

En Al Rojo Vivo, Jesús Núñez Villaverde advierte que el ultimátum de Donald Trump a Irán "no conduce a la victoria" y que, aunque no puede ganar la guerra, "sí puede responder a cada ataque".

Jesús Núñez Villaverde, codirector del IECAH, analiza en Al Rojo Vivo el ultimátum de Donald Trump a Irán, cuyo plazo expira en 13 horas. La respuesta iraní ha sido amenazar con minar no solo el Estrecho de Ormuz, sino todo el Golfo Pérsico: "Si todo sale tan de maravilla como está siendo hasta ahora la estrategia que está siguiendo Donald Trump, evidentemente no cabe esperar nada bueno de este ultimátum".

Añade que, en cualquier caso, no se trata de una estrategia que conduzca a la victoria que supuestamente busca Trump para salir del problema en el que él mismo se ha metido. Por el contrario, sostiene que Irán ha demostrado hasta ahora capacidad para responder: "Lo que ha demostrado Irán es que tiene capacidad para represaliar".

Como ejemplo, recuerda lo ocurrido este fin de semana, cuando Irán lanzó un par de misiles contra la Isla de Diego García, situada a unos 4.000 kilómetros de distancia: "Demostrando que tiene capacidad para elevar el coste a cualquiera que se atreva a ir contra él".

Por otro lado, también menciona ataques contra Dimona, donde se encuentra el núcleo del programa nuclear israelí.

Finalmente, concluye: "Desde ese punto de vista, por muchas que sean las capacidades tecnológicas de Israel y Estados Unidos, es obvio que Irán no puede ganar la guerra, pero sí tiene capacidad para seguir respondiendo a cada uno de los ataques recibidos".

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