Mientras Felipe VI continúa inmerso con su agenda en Baleares, todavía no conocemos dónde se encuentra realmente el rey emérito.

Siguen en el aire todas las incógnitas sobre su paradero, aunque algunas informaciones apuntan a que podría estar en Abu Dabi, donde fue fotografiado. Sin embargo, Juan Carlos I podría haber hecho allí escala para continuar su trayecto hacia Nueva Zelanda. Aunque también hay quienes sostienen que se encuentra en República Dominicana, o incluso Portugal.

En cualquier caso, una semana después de que se conociera su salida de España, a esta hora seguimos sin saber dónde está exactamente el emérito.

"Es opacidad"

El periodista Jesús Cintora ha criticado la falta de transparencia: "Es opacidad, no es normal que nos digan que ha salido del país y no sepamos dónde se encuentra alguien que es todavía el rey emérito de España".

En Al Rojo Vivo, Cintora también ha denunciado que la Casa Real no explique las causas de la salida del monarca: "Nos hablan de 'la repercusión pública de ciertos acontecimientos, pero, ¿qué es eso de 'ciertos acontecimientos'? Aunque todos presumimos qué puede ser, no se nos cuenta".

"Es evidente que no saber dónde se encuentra está relacionado con lo que se investiga, fundamentalmente en Suiza, donde la Fiscalía trata de tirar de la madeja de esa presunta estructura financiera con el cobro de millones de paraísos fiscales, testaferros, cuentas opacas y desvío a otras naciones sin saber el origen de esos fondos", ha añadido el periodista.

En este sentido, Jesús Cintora ha destacado que "seguimos sin saber en este país el patrimonio real que tiene el actual rey y el padre, el rey emérito".

"Hay un asunto judicial que habla de decenas de millones"

"A la gente que nos esté viendo le diría que esté al loro y que no deje que le desvíen la atención de lo importante, de lo que ocurre. Hay un asunto judicial relacionado con el rey emérito que habla de decenas de millones que están en cuentas en Suiza que investiga un dinero presuntamente procedente de los países del Golfo que al final acaba en una estructura opaca y no se sabe su destino, igual que no sabemos ahora mismo el destino del rey emérito", ha subrayado el periodista.

"Tenemos un rey emérito relacionado con la presunta corrupción"

Finalmente, Cintora ha insistido en que ahora el foco debe centrarse en la salida del rey y no en el debate de monarquía o república: "Se habla del rey emérito de España con maletines de dinero negro por Suiza, es una vergüenza. Ha hecho que este señor se vaya del país. Ahí está el foco, no en que se cambie de la noche a la mañana de monarquía a república. La gran preocupación es que tenemos un rey emérito relacionado con la presunta corrupción y eso es gravísimo".