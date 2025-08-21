Monrosi, sobre el juez Peinado: "Hay que proteger a la Justicia de este país de gente como él"

El periodista ha criticado la actuación del juez Peinado, asegurando que incluso hay miembros del Partido Popular que piensan que "no está cumpliendo con su trabajo de forma fidedigna" y que está "fuera de control".

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha abierto diligencias sobre la actuación del magistrado Juan Carlos Peinado en la causa que investigaba un presunto caso de malversación por parte del gerente de EMT por haber pagado un sobreprecio a un medio de comunicación por la organización de un evento.

José Enrique Monrosi ha reaccionado a esta decisión, destacando que el Poder Judicial debería intentar "proteger a la Justicia de este país" de gente como él.

El periodista ha dejado claro que no lo dice por su ideología, destacando que es por su forma de actuar. "Hay gente del PP que piensa que no está cumpliendo con su trabajado de forma fidedigna y que está fuera de control", ha asegurado.

Un momento que ha aprovechado para recordar que, de momento, no hay ni un solo indicio que certifique que Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez, haya cometido "ni un solo delito".