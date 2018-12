VOX DEJA FUERA A LA SEXTA DE SU SEDE ELECTORAL

A través de Twitter, Vox se jacta de no haber dejado entrar a laSexta en su sede electoral en un céntrico hotel en Sevilla. Desde el plató, Antonio García Ferreras responde rotundo: "A laSexta no la va a gobernar el miedo. Si no les gusta, allá ellos".