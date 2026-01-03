Nestor Prieto sobre "los susurros en la sombra" de la mujer de Maduro: "El chavismo tiene muchos intereses y ahora hay tres patas"

El periodista ha avisado de que el chavismo no termina con la captura del dirigente y señala la importancia de personas como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

El periodista Néstor Prieto ha estado en el especial de Al Rojo Vivo con motivo del ataque de Trump a Venezuela y la captura de Maduro. En sus palabras, ha narrado su experiencia en el país sudamericano hace apenas unos días y califica todo de "calma tensa".

A pesar de la captura del dirigente venezolano, ha avisado de los "muchos intereses del chavismo" y de las "tres o cuatro patas" que tiene el régimen de Venezuela.

"Una es Maduro y su mujer. Cilia Flores susurraba en la sombra e influía en él. Ejerce un papel importante", ha expresado en el programa de Antonio García Ferreras.

Luego, Vladimir Padrino: "Sigue con vida y sigue operando. Es el jefe de las Fuerzas Armadas desde 2014".

La tercera pata es la de Diosdado Cabello: "Es el jefe del aparato partidario y fundó el partido junto a Hugo Chávez. Formaba parte del Gobierno de Maduro".

La última, "los hermanos Rodríguez": "Delcy y Jorge, vicepresidenta y presidente de la Asamblea Nacional".

"Esas tres patas siguen operando en Venezuela", ha expresado Prieto para concluir su intervención en lo que a dicha materia respecta en Al Rojo Vivo.

