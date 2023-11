Tras intensas negociaciones, por fin PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo en Bruselastras el que Pedro Sánchez será investido, previsiblemente, presidente del Gobierno. El texto de ambas formaciones prevé que el acuerdo se alargue durante la legislatura.

El analista Nacho Corredor lo ha analizado en Al Rojo Vivo. "Llevamos diez años pidiendo que se puedan resolver los problemas estructurales de España entre diferentes y a pesar de las diferencias y hoy hemos visto un pacto en el que se acuerdan las diferencias y visualizamos, por primera vez en muchos años, una renuncia explícita de mecanismos alternativos a la Constitución para conseguir objetivos políticos. Por tanto, es una buena noticia para España", ha apuntado.

Sobre el cambio de postura del PSOE respecto a la amnistía, Corredor considera que sí ha habido una contradicción: "Sí, y Puigdemont se come sus palabras sobre la unilateralidad. La historia de España se ha construido con gente que se ha comido sus propias palabras. La Transición democrática se construye entre franquistas arrepentidos, comunistas monárquicos y nacionalistas catalanes que elaboran la Constitución. Sí, efectivamente, eso es España. Viva España".

"¿El problema es que alguien se trague sus palabras? Celebro que Puigdemont se trague sus palabras, celebro que Pedro Sánchez se trague sus palabras [...] Si ponemos el foco en la gestión de las contradicciones como instrumento para evitar alcanzar pactos, olvidémonos de pedir que haya pactos en este país", ha destacado también.

En este sentido, Nacho Corredor ha lanzado una clara reflexión: "Yo no me voy a olvidar de nada de lo que ha pasado en la última década. No me voy a olvidar de que declararon la independencia contraviniendo la Constitución y en contra del criterio de los tribunales. No me voy a olvidar de que tramitaron leyes vulnerando los derechos de las minorías. No me voy a olvidar de que hubo cargas policiales el 1 de octubre absolutamente inoportunas. No me voy a olvidar de que Carles Puigdemont prometió un proyecto político y al día siguiente se fue dejando vendidos a los suyos. No me voy a olvidar de que fueron los independentistas de que cuando se comunicó el 155 lo aplicaron. No me voy a olvidar, pero hay algo más importante que los agravios emocionales y cómo vivamos a nivel individual lo que pasa a nuestro alrededor, es la estabilidad".

Acerca de la duración del acuerdo, el analista considera que está previsto que se extienda más allá de la investidura de Sánchez: "Creo que se habla con el verbo 'procurar', garantizar la estabilidad durante la legislatura. En el proceso de negociación se han pactado varios presupuestos generales del Estado porque para poder cumplir muchas de las cosas que están sobre la mesa hace falta tiempo y el tiempo solo puede desarrollarse en la medida en que la legislatura pueda avanzar".