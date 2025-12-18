Munárriz, sobre Yolanda Díaz tras su amenaza a Sánchez: "Se ha precipitado y ha traspasado la línea roja de pedir cesiones"

El periodista Ángel Munárriz analiza la posición de Sumar y de la vicepresidenta Yolanda Díaz contra el PSOE y Pedro Sánchez. En el vídeo, todos los detalles de su intervención.

Ángel Munárriz, periodista 'El País', analiza las palabras de Sumar a Pedro Sánchez de reformar el Gobierno de arriba a abajó, tal como expresó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Al Rojo Vivo.

"Ha habido una precipitación por parte de Yolanda Díaz que es fruto de su deseo de consolidarse como líder de un espacio que no le reconoce aún esa condición. Está en un momento muy delicado porque va a quedar, por ejemplo, fuera de la fotografía de Unidas por Extremadura, tras las elecciones de Extremadura".

Por eso, según insiste y subraya el periodista, "Díaz ha intentando marcar terreno con un mensaje contundente y ha medido mal y ha traspasado una línea roja, que es la línea roja de pedir ceses".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención donde analiza la futura relación de los partidos del Gobierno de coalición: "Esta crisis va a dejar huella y será difícil que haya una relación fluida en PSOE y Sumar".