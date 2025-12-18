Corbella, sobre el origen del brote de peste porcina: "Con los datos que tenemos, apostaría a que llegó a través de un alimento contaminado"

El periodista especializado en ciencia subraya que la llegada del virus por alimentos contaminados, aunque parezca improbable, tiene precedentes claros. "Así llegó a Portugal, al Cáucaso, a Cerdeña y al norte de Italia, nunca desde un laboratorio".

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han registrado las instalaciones del laboratorio IRTA-CReSA, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en el marco de una investigación conjunta para esclarecer el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'La Vanguardia', especializado en ciencia y salud, Josep Corbella, ha analizado las hipótesis sobre el origen del virus y ha pedido cautela. "Con los datos que tenemos en este momento es imposible saberlo. Existe una presunción de culpabilidad sobre el laboratorio", ha explicado. Sin embargo, ha dejado clara su posición: "Si tuviera que apostar con la información disponible, apostaría a que llegó a través de un alimento contaminado".

Corbella ha subrayado que, aunque pueda parecer inverosímil, existen precedentes claros. "Así llegó a Portugal hace años, al Cáucaso, a Cerdeña y al norte de Italia. En cambio, no hay ningún precedente de brotes de peste porcina africana que hayan salido de un laboratorio", ha señalado.

Por todo ello, ha concluido que "lo más probable es que el virus no haya salido del laboratorio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.