Una mujer relata el drama que viven las menores migrantes de Ceuta: "Tres niñas me contaron que habían intentado violarlas"

Una mujer, que quiere preservar su rostro, cuenta ante los micrófonos de laSexta el drama que están viviendo miles de menores en Ceuta, especialmente las niñas. El periodista de laSexta Javier Bastida la entrevista, en directo, desde Ceuta.

Unos 1.000 menores migrantes continúan aún en Ceuta, tras la llegada de miles y miles de migrantes el pasado jueves, 30 de julio, a Ceuta, una situación ya de por sí complicada, porque la ciudad está colapsada, pero que se agrava aún más en el caso de las menores. Save the Children alerta del riesgo que viven las niñas migrantes en Ceuta frente a agresiones sexuales, trata y explotación.

Desde Ceuta, nuestro compañero Javier Bastida entrevista a una mujer, que prefiere preservar su cara, que ha sido testigo de este drama. Bastida cuenta que esta señora lleva en un coche a tres menores que llegaron el pasado jueves a Ceuta a nado. A las tres menores han intentado abusar de ellas, y ella se hizo cargo.

"Me cuentan que han intentado violarlas, a una le hicieron el intento, la metían mano y todo... Unos chicos entraron como en avalancha y algunas chicas intentaron escapar", cuenta la mujer. A su vez, explica que paseando se encontró a una niña que estaba con unos chicos y que ésta se le acercó: "En árabe, me dijo 'por favor, ayúdame, que van a acosar de mí. Así, yo la cogí en mi coche y me la llevé a casa".

Desde entonces, relata la mujer que tanto ella como otros vecinos se han hecho cargo de las menores como han podido. En su caso, permanecen en el patio de una vecina, donde intentan que no les falte comida, agua o ropa: "Nos da pena ver a menores en la calle, siendo niñas que han sufrido intentos de abuso sexual. Estamos pendientes de que no les falte de nada, pero ¿hasta cuándo?".

La mujer reconoce que ya no puede asumir sola esa responsabilidad: "Psicológicamente no puedo más. Me estoy haciendo cargo de darles de comer, beber y vestirlas, pero no puedo darles la seguridad que necesitan. Necesito ayuda para ellas y para todas las menores que han entrado en Ceuta".

"Vi mucho miedo en esas niñas y solo me piden protección, porque ellas no se esperaban esto porque el mensaje que tuvieron desde su país era el contrario a lo que están viendo", confiesa. En el vídeo podemos ver al completo este duro testimonio.

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