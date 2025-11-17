Morodo, tajante contra Mazón tras su comparecencia en el Congreso por la DANA: "Estamos ante el relato de un president ausente que estaba ocupado en cuestiones personales"

La periodista Carmen Morodo analiza en este vídeo la comparecencia del ahora president en funciones en la comisión de investigación por la gestión de la DANA del Congreso de los Diputados.

"Lo que nos demuestran los hechos es que estamos ante el relato de un president ausente porque en esas horas decisivas estaba ocupado en cuestiones personales, porque deduzco que son personales, en la medida en que ha tomado la decisión de sacar de la ecuación a los escoltas", asegura la periodista Carmen Morodo, subdirectora de La Razón, tras la comparecencia del ahora president en funciones en la comisión de investigación por la gestión de la DANA del Congreso de los Diputados.

Por otro lado, Morodo señala que Mazón ha asegurado, en esta comisión de investigación, que "se mantuvo en contacto constante con Salomé Pradas": "Si esto es así, los dos son responsables de una negligencia gravísima. Hay una renuncia al deber, porque había información técnica y no técnica sobre lo que estaba ocurriendo en distintos pueblos de Valencia".

Por otro lado, subraya Morodo que tenemos un sistema que "protege demasiado al político", comparado con otros sistemas europeos: Porque, al final, tiene que haber una negligencia muy grave o un vínculo muy probado para que se puedan exigir responsabilidades penales. Ojalá eso lo lleguemos a cambiar", concluye Morodo, rematando que quiere ver a Mazón "sentado ante un tribunal, respondiendo a estas mismas preguntas [de la comisión de investigación]".

