Morodo afirma que la expulsión de Ortega Smith no es una más, sino un "fin de etapa": "Deja de ser ese Vox fundacional y pasa a ser un Vox con un control férreo"

La periodista Carmen Morodo analiza el futuro del partido tras la expulsión definitiva del que fue uno de sus fundadores: Javier Ortega Smith. En el vídeo, los detalles.

Vox ha expulsado definitivamente al que fuera uno de los fundadores del partido, Ortega Smith. Pese a todo, y según ha podido saber laSexta, Ortega Smith va a llevar esta expulsión definitiva a los tribunales. Y parece que no será la última de las primeras espadas del partido ultra en ser expulsado: en cuestión de días o semanas, se terminará de materializar la expulsión definitiva de Iván Espinosa de los Monteros.

La periodista y subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, está de acuerdo con su compañero de tertulia política de Al Rojo Vivo, Gaspar Llamazares, en que esto es algo así como un "fin de etapa": "No estamos hablando ya de una expulsión más de esa secuencia que hemos ido viendo a lo largo de estos meses, sino que esto es un fin de etapa".

Esto es, según explica la periodista, "deja de ser ese Vox de los fundadores y pasa a ser un Vox de un núcleo férreo, de un control férreo controlado por otras personas, unas que visualizamos y otras que están en la sombra. Méndez, Monasterio, Ariza...".

Y cuando un partido aspira a gobernar y a estar en el poder, no hace esta purga que estamos viendo en estos tiempos. Según Morodo, "esto lo maneja de otra manera y no hace esta limpieza orgánica porque sabe que no se lo puede permitir, porque tú [como partido] necesitas un capital humano para poder gobernar y tener unas estructuras. Y en cambio, "ahora esta lucha es poder y, sobre todo, dinero", explica Morodo.

Además, señala que en estos momentos "hay un runrún creciente" que vamos a ver en qué se traduce y en qué termina, "porque todos estos que están siendo purgados están hablando, están reuniéndose con periodistas" y, además, hay investigaciones en marcha".

"¿De dónde se pagan determinados gastos de Abascal y compañía? ¿Qué pasa con algunas denuncias de acoso que están por ahí circulando? ¿Qué pasa con esos sueldos que se han ido multiplicando? Y muchas más presuntas irregularidades, que algunos de los que tienen toda la información están diciendo: 'Ojo', porque esto puede acabar en un tema penal", recuerda y concluye Morodo.

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