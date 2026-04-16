Batalla por el arco del triunfo más grande: Francia critica el proyecto de Trump que aspira a superar al monumento de París

Entre líneas La Casa Blanca afirma que honrará la historia de EEUU, aunque Trump presume de que "superará" al Arco del Triunfo de París.

El proyecto de Donald Trump de construir un arco del triunfo en Washington similar al de París ha generado descontento en Francia. Trump busca crear un monumento más grande que el francés, con 76 metros frente a los 50 del original, incluyendo detalles dorados y la inscripción "Una nación bajo Dios". La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el proyecto celebra los 250 años de independencia de Estados Unidos. Con un presupuesto estimado de al menos 15 millones de fondos públicos, la obra ha sido criticada en Francia por su similitud y aparente competencia con el monumento original.

El proyecto de construcción de un arco del triunfo en Washington no ha sentado muy bien en Francia. Donald Trump aspira a construir un monumento que guarda muchos parecidos con el francés pero, eso sí, más grande. Porque el presidente estadounidense ve una competición incluso en la arquitectura.

Puede que la idea se le ocurriese en alguna de sus visitas a París. Quizá se quedó impresionado por el monumento y ahora, años después, casi toca con las manos una obra que aspira a emular ese arco del triunfo con casi 200 años de historia.

"Será una obra maestra de la arquitectura para celebrar nuestra historia", declaró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al hacer el anuncio oficial de la construcción. Su justificación para erigir esta gran obra es por el aniversario de los 250 años de la independencia del país.

"En honor a esta ocasión histórica, el presidente Trump aprobará el plan para el arco del triunfo de Estados Unidos", afirmó Leavitt.

Como es previsible en Trump, y tal y como él ya alardeó, además de honrar la historia de EEUU también busca 'superar' la obra francesa. "Vamos a superarlo con creces, lo único que tienen es historia", aseguró el republicano en diciembre.

La idea es que mida 26 más que el Arco del Triunfo de París (el francés mide 50 metros y se proyecta que el estadounidense sean 76), con detalles dorados y una inscripción con mucha fe: "Una nación bajo Dios". Todavía no cuenta con un presupuesto final, pero se estima que al menos 15 millones de fondos públicos se destinarán a su construcción.

Al otro lado del charco, en Francia, muchos recelan del proyecto al ver demasiadas similitudes. "Su humilde arco, más grande que el nuestro", ha ironizado una presentadora del canal francés 'TF1', que no ve con buenos ojos esta competición por tener el arco más grande.

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