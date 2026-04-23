Montesinos: "Me ha sorprendido que Rajoy haya dicho que Bárcenas no era una persona de su confianza, al PP le costó mucho romper con él"

El periodista Pablo Montesinos analiza en este vídeo la declaración del expresidente del Gobierno del PP desde 2011 a 2018 en el juicio de la llamada operación Kitchen.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que declaraba como testigo en el juicio de la Kitchen, ha negado cualquier implicación en la operación, incluyendo la destrucción de pruebas o que que Bárcenas le entregara un sobre con dinero: "Absolutamente falso", afirmaba el expresidente.

"Los desmentidos los daba por descontados, entre otras cosas porque ya lo había hecho en sede judicial previamente", afirma el periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14. Es decir, "hubiera sido sorprendente que Rajoy hubiera reconocido alguna de las acusaciones que ha verbalizado Luis Bárcenas".

Ahora bien, hay algo que sí le ha llamado, dice, "mucho la atención", porque él como periodista cubrió en aquellos años ese caso: "Eso de que Bárcenas no era una persona de su confianza", revela Montesinos. "Me ha extrañado porque al Partido Popular y a Génova 13 le costó mucho romper con Luis Bárcenas cuando se conocieron las primeras informaciones con respecto a la contabilidad B".

De hecho, insiste el periodista, "Bárcenas siguió siendo senador durante mucho tiempo, mantuvo un sueldo que de Génova 13 (de ahí vino después esa declaración tan famosa de Cospedal del despido infiferido y luego se mantuvo un vínculo, según dirigentes del PP, que fue a través de Javier Arenas, en el que se produjo ese pacto de no agresión".

Por tanto, "si la persona no era de confianza, a mí me cuesta entender por qué al PP de Rajoy de entonces le costó tanto romper con él", concluye Montesinos.

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