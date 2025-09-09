Montesinos revela que el PP seguirá con una estrategia muy dura contra Sánchez: "Consideran que es la forma de frenar el trasvase de votos a Vox"

El periodista Pablo Montesinos asegura que hay barones del PP a los que no les gusta esta oposición tan fuerte contra Sánchez: "Reconocen que el sector moderado ha quedado en minoría". En el vídeo, los detalles.

El periodista y adjunto a la directora de 'Artículo 14', Pablo Montesinos, recuerda que cuando la dirección nacional del PP anunció que Alberto Núñez Feijóo no acudiría al acto de apertura del Año Judicial, hubo barones del PP que advirtieron, en privado, del riesgo que ello podía tener, y que podía ser un punto de inflexión.

También es cierto, según reconocen algunos barones, informa Montesinos, que "esta escalada en la ofensiva, como reconocen en Génova 13, contra el Gobierno, por tierra, mar y aire, les escama y que, igualmente en privado, reconocen que el sector moderado ha quedado en minoría".

Hay una parte del PP, insiste el periodista, en que "no le gusta este estilo [de hacer política] y lo asimilan, además, mucho al discurso de Isabel Díaz Ayuso y de la Comunidad de Madrid", sin embargo, esos barones reconocen que "lo que puede funcionar en Madrid puede no hacerlo en otros territorios".

Pese a todo, Montesinos informa que "la consigna de Feijóo y de la dirección nacional del PP es clara: van a ir muy contundentes y duros contra Pedro Sánchez, porque consideran que es la forma de frenar el trasvase de votos a Vox". En el vídeo podemos ver al completo esta información.