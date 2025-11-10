Montesinos revela los "nervios" del PP para sustituir a Mazón: "Hay dirigentes valencianos que temen que Vox los humille en una negociación agónica"

El periodista Pablo Montesinos informa sobre las negociaciones con Vox para elegir al sustituto de Carlos Mazón e insiste, también, en que Pérez Llorca es el favorito. En el vídeo, todos los detalles.

Días clave en las negociaciones entre PP y Vox para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. El periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14, confirma que Pérez Llorca sería por ahora el candidato del PP, al que Vox deberá dar el visto bueno.

"Prácticamente todas las fuentes, tanto del PP nacional como del PP valenciano, dan a Pérez Llorca como el principal favorito, entre otras cosas porque siempre ha tenido interlocución y relación con Vox", señala.

Además, y como informa Montesinos, descartan incluso ya a María José Catalá, la candidata a priori del PP valenciano, pese a tener sus apoyos en la dirección nacional: "En el PP dicen que no es su momento".

Ahora bien, lo que sí hay en estos momentos, revela Montesinos, es mucho nerviosismo, y éste va a más: "Fuentes importantísimas del PP valenciano reconocen que están en manos de Vox y que, depende de lo que ellos aprieten, podrán o no salvar la partida, que es la de evitar las elecciones en la Comunitat".

Incluso, concluye Montesinos, "hay dirigentes del PP en la Comunidad Valenciana que temen que Vox les humille en una negociación agónica". En el vídeo podemos ver completa esta información.

