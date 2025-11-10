Ahora

Monrosi, sobre la inacción de Mazón: "Hasta un hombre tomándose un tinto de verano en la playa ve a una mujer ahogándose y trata de ayudarla"

El periodista de eldiario.es cuestiona la actitud de Carlos Mazón durante la DANA y critica a Feijóo: "Lo abrazó en público, dijo que hacía un buen trabajo y ahora sigue haciendo el juego de cara a las elecciones a Vox".

El periodista de eldiario.es, José Enrique Monrosi, ha reconocido en Al Rojo Vivo que aún no logra explicarse cómo Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, pudo permanecer ajeno a la tragedia provocada por la DANA que golpeaba a su comunidad. "Todavía no entiendo cómo un presidente de una comunidad autónoma puede saber que, a esa hora, su gente se estaba ahogando y seguir con su vida con normalidad. Sigo pensando que nos falta información para saber en qué estaba", ha afirmado.

Monrosi ha apelado al sentido común para ilustrar lo inexplicable: "Hasta un hombre tomándose un tinto de verano en la playa, si ve a una mujer, a un niño o a cualquier persona ahogándose, trata de ayudarla".

También ha cuestionado la postura de la dirección nacional del Partido Popular y la actitud de su líder, Alberto Núñez Feijóo: "Seguimos sin entender qué pasa por la cabeza de Feijóo para abrazarlo en público, decirle que hacía un buen trabajo y, ahora, continuar haciendo el juego de cara a las elecciones a Vox".

