El periodista Pablo Montesinoscuenta en Al Rojo Vivo qué piensan en el PP del escándalo o del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Tal como ha venido contando el periodista en estos días, barones del PP opinan que la presidenta no ha gestionado bien el caso y en privado, reconocen preocupación, no en público donde hay un respaldo absoluto.

"En el PP, reconocen no solo miembros de la dirección nacional sino también algunos barones territoriales que no se ha gestionado bien el caso (de la pareja de la presidenta) y la prueba es que "no salimos de buque", informa el periodista, aludiendo a las palabras exactas de un miembro de los populares.

Ahora bien, "el respaldo a la presidenta sigue intacto y la mayoría del PP no cree que esto, en términos políticos, vaya a afectar de continuidad a Ayuso. La prueba es que en Génova 13 remiten a las palabras de Feijoo que dejan claro que "él confía" en Ayuso", aclara y finaliza Montesinos. En el video podemos ver al completo la información que tiene el periodista de los populares.