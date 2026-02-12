Ahora

España, conmocionada

Treinta años del asesinato de Tomás y Valiente a manos de ETA: "Fui a su despacho y estaba tendido en la silla"

Los detalles En febrero de 1996, un etarra se hizo pasar por alumno y disparó hasta en tres ocasiones a bocajarro en su despacho al expresidente del Tribunal Constitucional.

Tomás y Valiente
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Año 1996. Febrero. Día 14. Jornada marcada en la historia de España. Jornada marcada en el devenir del país. Jornada en la que ETA asesinó a Francisco Tomás y Valiente en la universidad. A quien fue presidente del Tribunal Constitucional. A quien, en ese momento, ejercía como profesor de Historia del Derecho. Fue un etarra, haciéndose pasar por alumno, el que le mató en la universidad. El que le disparó tres veces a bocajarro en su propio despacho.

"Encarnaba la figura de un hombre de Estado", dice de él Francisco Martínez, por aquel entonces discípulo de Tomás y Valiente y ahora catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Autónoma.

Lo escuchó todo desde su despacho, a apenas un metro de distancia: "En una universidad uno no espera escuchar disparos. Se repitieron tres veces, con un ruido metálico".

"Fui a su despacho, abrí la puerta y ahí estaba, tendido en la silla", ha explicado el catedrático sobre el asesinato de Tomás y Valiente.

Sobre algo que conmocionó a la universidad y a todo un país. Su mujer se enteraba de todo en plena calle. "¿Que me lo han matado?", preguntaba sin saber bien qué estaba pasando.

En ese momento, su hijo lanzó un mensaje: "La hora de mi padre está cumplida. Él ha muerto; ellos vivirán sin dignidad".

Al día siguiente de todo sus alumnos se organizaron y se concentraron bajo el lema de '¡Basta ya!'. Adrián fue uno de los promotores de todo: "Fue una respuesta espontánea. Siempre quise pasar desapercibido, pero ahora hay que reivindicarlo como un hecho histórico".

Algo que dejó una imagen de los políticos españoles unidos contra la barbarie de la banda terrorista ETA.

