Monrosi, contra Vox por su actitud contra los menores migrantes de Ceuta: "Están llamando a cazar a la gente, como los neonazis de los 90"

El periodista José Enrique Monrosi reacciona en Al Rojo Vivo a las últimas declaraciones de Vox sobre la crisis migratoria de Ceuta: el partido ultra ha pedido que los menores migrantes sean devueltos a Marruecos.

Vox ha pedido la devolución a Marruecos de todos los menores que entraron a Ceuta y paralizar, por ende, su reparto. El periodista José Enrique Monrosi, de 'elDiario.es', reacciona a estas declaraciones del partido de ultraderecha, así como a unas que ha hecho al respecto en una radio, y en la misma línea, José Antonio Fuster, diputado de Vox.

"Durante el curso político, cuando yo me refiero a Vox como fascista o neofascista o post falangista, hay mucha gente que me dice 'te estás equivocando', que 'no son exactamente eso', que esto es un 'fenómeno complejo y muy nuevo, que tú no entiendes del todo bien'... Están llamando a cazar a la gente, tal como hemos escuchado decir estos días a José María Figaredo (diputado de Vox). Como los neonazis de los 90. Llamando a cazar a la gente", afirma y critica contundente el periodista.

Del mismo modo, recuerda las palabras que Fuster ha señalado en una entrevista de radio, donde aseguraba que "cuando nosotros teníamos 16, 17 o 18 años no nos considerábamos niños, éramos unos tipos y en ocasiones unos tipos peligrosos", recuerda Monrosi.

Y reacciona: "Desde luego que [ellos] eran unos tipos peligrosos. Entre sus propias filas tiene un montón de compañeros que con esas edades, y un poco posteriores, incluso algunos tienen antecedentes penales porque también se dedicaban, entre otras cosas, a dar palizas".

Por otro lado, el periodista considera que esta situación que estamos viviendo en Ceuta "nos vuelve a poner ante el espejo de nuestra hipocresía por la política migratoria que hemos decidido desarrollar como españoles y como socios de la Unión Europea". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención y análisis.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido