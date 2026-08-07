Vox pide la devolución a Marruecos de todos los menores que entraron a Ceuta y paralizar su reparto

Los detalles El partido ultra asegura que Marruecos ha llevado a cabo una "guerra híbrida mediante la instrumentalización de inmigrantes ilegales", ante el cual el Gobierno de Sánchez, según su criterio, debería responder protegiendo "el verdadero interés superior del menor, que consiste en regresar a su hogar"

Vox ha presentado en el Congreso una proposición no de ley pidiendo al Gobierno detener el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas hasta que el tema se discuta en la Comisión de Interior. La formación de Santiago Abascal argumenta que la entrada irregular de más de 70.000 personas desde julio representa un ataque a la soberanía y capacidad de acogida de España. Vox sostiene que el acuerdo hispano-marroquí de 2007 obliga a garantizar el retorno asistido de los menores a sus familias o instituciones en su país de origen. Critican al Gobierno por no exigir el cumplimiento del acuerdo y repartir a los menores sin intención de reagrupación familiar. Además, Vox acusa a Marruecos de utilizar una "guerra híbrida" con inmigrantes ilegales y exige detener cualquier traslado de menores hasta que se concluyan las pruebas de edad y expedientes de devolución.

Sigue la cruzada de Vox contra los menores migrantes. El grupo parlamentario de la ultraderecha ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a frenar el reparto de los menores entre las distintas comunidades autónomas hasta que la cuestión se debata en la Comisión de Interior.

La formación de Santiago Abascal asegura que, con la entrada irregular de más de 70.000 personas desde el pasado 30 de julio, se produjo "un ataque directo a la soberanía territorial y a la capacidad de acogida de España".

Vox sostiene que el acuerdo hispano-marroquí de 2007 obliga a garantizar "el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social". Por lo tanto, "la tutela indefinida de estos menores por parte de las autoridades españolas y su ingreso en Centros de Acogimiento Residencial de Menores no se ajusta a lo previsto en el acuerdo".

Al respecto, el partido ultra defiende que el Gobierno, "lejos de exigir el cumplimiento del citado acuerdo internacional, ha optado por repartir a los presuntos menores entre las distintas comunidades autónomas, varias de las cuales han manifestado ya su rotunda negativa a asumir tal función, todo ello sin que exista voluntad real de reagruparlos con sus familias".

Defiende Vox que Marruecos ha llevado a cabo una "guerra híbrida mediante la instrumentalización de inmigrantes ilegales", ante el cual el Gobierno de Sánchez, según su criterio, debería responder protegiendo "el verdadero interés superior del menor, que consiste en regresar a su hogar".

El partido de Abascal pide también paralizar de forma inmediata cualquier reparto de menores extranjeros no acompañados por el resto de comunidades autónomas, "no procediendo, bajo ningún concepto, al traslado de menor alguno actualmente presente en Ceuta mientras no hayan concluido las pruebas de determinación de la edad y los correspondientes expedientes individualizados de devolución, resueltos mediante resolución firme".

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