Monrosi revela la "sensación" que hay en el PSOE: "Es un poco de psicosis por lo que pueda salir, al presidente le está llegando ya información de todo tipo"

Tras la sesión de control al Gobierno de este miércoles, 18 de junio, la primera después de que saliera a la luz el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, revela que ha visto al presidente del Gobierno "bastante tocado" y no solo durante la sesión de control de hoy en el Congreso de los Diputados.

Por ejemplo, añade Monrosi que lo que cuenta Gabriel Rufián tras reunirse con él en La Moncloa, o lo que le trasladan desde el propio PSOE es que la situación del Gobierno, del PSOE y de su presidente es que continúan "absolutamente noqueados".

De hecho, el periodista define el momento político del Gobierno y el PSOE como "parálisis ante lo que está por venir. El presidente del Gobierno no se atreve o no ve conveniente tomar más decisiones, teniendo en cuenta que todo el mundo, incluso dentro del PSOE y por supuesto sus socios, cree que esas decisiones son insuficientes y que no valen para cerrar esta crisis. Pero la situación es que no ve aún conveniente dar más pasos porque no sabe siquiera qué va a pasar mañana".

De modo que, "la sensación es un poco de psicosis entre la bancada socialista [por si puede salir más información sobre el caso Koldo] porque hay gente incluso que está siendo señalada públicamente y al presidente le está llegando información de todo tipo por parte de su equipo y de su partido. Pero ya sabemos que el presidente sin pruebas no actúa, como así ha sido en el caso de Santos Cerdán". En el vídeo podemos ver al completo su información.