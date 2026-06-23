Monrosi: "Si hoy el Gobierno sigue en pie, pese a estas circunstancias, es porque la alternativa pasa por el franquismo y el fascismo de Vox"

El periodista José Enrique Monrosi explica en Al Rojo Vivo cómo están los ánimos en el PSOE tras conocer la sentencia de Ábalos y qué hará el presidente del Gobierno en su comparecencia de mañana en el Congreso.

Tras la sentencia a José Luis Ábalos, quien el Supremo ha condenado a 24 años por el llamado caso mascarillas (su exasesor Koldo García ha sido condenado a 19 y el comisionista Víctor de Aldama se ha librado de la cárcel por colaborar con la justicia), José Enrique Monrosi, periodista de elDiario.es, explica cómo están los ánimos en el PSOE. Justo, además, un día antes de que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso sobre los casos de corrupción que afectan al partido como el caso Plus Ultra o el llamado caso de Leire Díez.

"Tengo que decirte que no recuerdo un estado de ánimo como el actual, casi, casi ni hace un año cuando saltó el escándalo de Santos Cerdán. Yo creo que ahora sí la mayor parte del PSOE y del Gobierno asumen que están muy cerca del caos. Yo sí veo, en privado, un ambiente de noqueo absoluto", afirma Monrosi.

Para mañana, para la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, "Sánchez asumirá los casos de corrupción verdadera, de corrupción de la de siempre, como la de Ábalos y la de Cerdán -vamos a ver en qué términos se pronuncia sobre Zapatero o sobre Leire Díez,- y asumir en cierta forma esa responsabilidad política que se hace".

Pero también "en entrar un poco en el 'y tú más'", añade Monrosi. Esto es, "en decirle al PP y a Alberto Núñez Feijóo que no están en condiciones de dar lecciones".

Y sobre todo, señala y afirma el periodista, "en aferrarse a la clave que es lo que ha vehiculado toda esta legislatura y que es lo que sigue operando dentro del Parlamento y en la opinión pública. Esto es, si hoy el Gobierno sigue en pie, en las circunstancias en las que estamos ahora mismo, es porque la alternativa pasa por el fascismo y por el franquismo de Vox, que formen parte del Gobierno, y eso hay muchos grupos parlamentarios y mucha gente en la opinión pública de este país que no está dispuesta a pasar por ahí y a tragar por eso".

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