Monrosi destaca que Yolanda Díaz "se tiene que hacer respetar": "El PSOE se ha reído en su cara"

El periodista ha lamentado que desde hace tiempo este Gobierno ya no va de "implementar medidas de izquierdas", va de "sostener los escándalos" que rodean al PSOE, indicando que Sumar no puede ser "cómplice" de esto.

José Enrique Monrosi ha reaccionado a la relación entre Sumar y PSOE después de que Yolanda Díaz le exigiese a Pedro Sánchez reformular "radicalmente" el Gobierno.

El periodista ha recordado que es muy complicado encontrar en estos siete años de Gobierno a una ministra o ministro con un mejor balance de gestión que Díaz. "El Ministerio de Trabajo es el único que ha tenido influencia e incidencia real en la vida de la gente", ha señalado.

Por este motivo, le resulta difícil comprender por qué Pedro Sánchez y el PSOE "faltan el respeto" a la ministra. "Esta semana se han reído en su cara", ha asegurado, indicando que es algo que se demuestra con hechos, como "ofrecerle una entrevista con Rebeca Torró" tras su amenaza, y que también se aprecia "en privado".

De esta forma, considera que esta es la parte "reprochable" a Díaz, señalando que es importante que se haga respetar por esos votantes de izquierdas que sostuvieron una mayoría contraria a PP y Vox para hacer un gobierno que merezca la pena.

"Se tiene que hacer respetar y hablar de verdad cuando pone órdagos encima de la mesa", ha destacado, indicando que este Ejecutivo ya no va de implementar políticas de izquierdas, va de "sostener los escándalos" que rodean al PSOE y a Pedro Sánchez.

"Sumar y Yolanda Díaz no deben ser cómplices de eso. Deben estar para mejorar la vida a la gente, no para encubrir al PSOE", ha zanjado.

