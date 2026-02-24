Monrosi celebra que al fin se desclasifiquen los archivos del 23-F: "Es injustificable que nos traten como a demócratas menores de edad"

El periodista José Enrique Monrosi reflexiona en este vídeo sobre la noticia anunciada por el presidente del Gobierno de que 45 años después van, al fin, a desclasificarse los documentos sobre el golpe de Estado del 23-F.

Minutos después de que Pedro Sánchez anunciase que este miércoles se desclasificarán los documentos del 23F "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía", el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, reflexiona sobre esto en Al Rojo Vivo.

"Echando un vistazo a nuestro alrededor y sintiendo la envidia que sentimos por la Revolución de los Claveles en Portugal o por la Revolución de Terciopelo, en Praga, nosotros no fuimos capaces de acabar con la dictadura. A nosotros [Franco] se nos murió en la cama", lamenta Monrosi, señalando la que cree que es la conclusión "más evidente de que el golpe de Estado del 23-F no saliese adelante":

"Sabían que el pueblo no iba por ahí, que no hubiese respaldado otra dictadura ni un golpe de Estado militar y, por tanto, una vez más, fue el pueblo el que enseñó el camino a los dirigentes", responde el periodista.

Por otro lado, y apuntando la reacción que ha tenido el PP ante este anuncio, asegurando (una vez más) que esto era "una cortina de humo" del presidente del Gobierno, Monrosi asegura que "es una cosa de la suficiente relevancia como país como para que le prestemos atención". Porque, según su criterio, "es injustificable que en una democracia, asentada como la nuestra, se nos trate como a demócratas menores de edad, que no somos capaces de asimilar lo que pasó".

Y esto enlaza con la idea de que hoy haya muchos jóvenes seducidos por la idea del autoritarismo: "Es que no hemos hecho nuestro trabajo desde la Transición hasta ahora: quedan decenas de miles de muertos en las cunetas y queda la historia sin contar", responde y concluye Monrosi.

