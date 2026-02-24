El balance de Cembrero sobre los cuatro años de guerra en Ucrania: "Ucrania ha resistido gracias a la ayuda de Occidente, pero desde que llegó Trump, está dividido"

El periodista apunta un rayo de optimismo dentro del panorama: "La Unión Europea toma protagonismo y ya aporta más del 90 % de la ayuda a Ucrania, mientras Estados Unidos se ha desenganchado".

Ucrania afronta el quinto año de la invasión lanzada por Rusia en una situación crítica, marcada por el desgaste militar y la incertidumbre internacional. El periodista Ignacio Cembrero ha analizado el escenario en Al Rojo Vivo, donde ha dibujado un balance del conflicto.

"Quinto año de guerra y una sangría humana por ambos lados, especialmente por el ruso, donde hay muchas más bajas, no solamente de rusos, sino también de combatientes de otros países, incluidos norcoreanos. Hay africanos que han ido a luchar y a morir como mercenarios en el bando ruso, que no ha conseguido en absoluto sus objetivos", ha señalado.

A su juicio, la resistencia ucraniana solo se explica por el respaldo exterior: "Ucrania ha resistido gracias a la ayuda de Occidente. Pero Occidente está, desde principios de año, dividido, sobre todo desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Se ha roto la cohesión occidental". También ha advertido de fisuras internas en la Unión Europea, "en parte por países como Hungría y Eslovaquia".

Con todo, Cembrero ha apuntado un atisbo de optimismo: "No hay mal que por bien no venga. La matanza es terrible en ambos bandos, pero la Unión Europea empieza a reaccionar, a darse cuenta de que debe ser autónoma, que tiene que caminar sola sin la protección de Estados Unidos y que debe defender a Ucrania en gran medida por sí misma. Hoy, más del 90% de la ayuda militar y económica que recibe Ucrania procede de la Unión Europea, porque Estados Unidos se ha desenganchado".

